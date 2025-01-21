İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bugün saat 03: 27'de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartalkaya'da Yangın: 6 Ölü, 31 Yaralı - Son Dakika
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