78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelin aşçısı da tutuklandı

Cengiz Sahin:

Her kim denetime göz yumdu ise Allah da aynı acıyı yaşatsın ki acı neymiş anlasın 'lar. Her aman ateş düştüğü yeri yakar, onlar koltuk sevdasında, ateşin düştüğü yerde bir ömür acı içinde maalesef ki.,, Allah rahmet eylesin Mekanları cennet olsun inşallah