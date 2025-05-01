Kartalkaya Faciasında Otel Çalışanlarının Tepkisi Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Kartalkaya Faciasında Otel Çalışanlarının Tepkisi Tartışma Yarattı

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında otel çalışanlarının misafirleri uyarmak yerine araç kurtarmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti, soruşturma devam ediyor.

01.05.2025 22:46
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Kartalkaya faciasında 1 saat boyunca insan yerine otomobilleri kurtarmışlar... O anlar kamerada

BOLU - Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Otel çalışanlarının yangını fark ettiklerinde misafirleri uyarmak yerine, kapalı otoparka inerek yaklaşık 1 saat boyunca araçları kurtarmaya çalıştıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.

1 saat boyunca araç kurtarmaya çalışmışlar

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başladığı dakikalarda otel çalışanlarının müşterileri tahliye etmek yerine araçlarına yöneldiği ve otoparkta uzun süre vakit geçirdikleri görüldü. Yaklaşık 1 saat boyunca araçları kurtarmaya çalışan kişiler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın faciasıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklandı. 9 kişi daha sonra serbest bırakılırken, aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve damadı Emir Aras, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya Faciasında Otel Çalışanlarının Tepkisi Tartışma Yarattı - Son Dakika

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