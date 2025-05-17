Kartalkaya Yangınında İddianame Tamamlandı: 13 Kişi Hakkında 1998 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Kartalkaya Yangınında İddianame Tamamlandı: 13 Kişi Hakkında 1998 Yıl Hapis İstemi

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrası, 13 kişi hakkında toplam 1998 yıl hapis cezası talep edilirken, 19 kişi için de 22 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

17.05.2025 18:07  Güncelleme: 18:09
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Kartalkaya'daki yangın faciasında iddianame tamamlandı

13 kişi hakkında toplamda 1998 yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar ay hapis istemi

BOLU - Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998 yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti. Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi.

Mahkeme salonu hazır

Kartalkaya faciasının duruşmasının görülmesi için Bolu'da 500 kişilik bir spor salonunun mahkeme için hazırlandığı öğrenildi.

İddianame mahkemeye sunuldu

İddianamede Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında "olası kastları ile sorumlu oldukları" ifadesine yer verildi. Bu 13 kişi hakkında "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. Hazırlanan iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya Yangınında İddianame Tamamlandı: 13 Kişi Hakkında 1998 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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