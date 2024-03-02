Kartalkaya yolunda minibüs devrildi: 14 yaralı
BOLU - Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 19 kişinin bulunduğu minibüste 14 kişi yaralandı.
Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Saraycık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bir grup vatandaş geldi. Dönüş yolculuğunda Muabbet Tanrıverdi idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüsün Saraycık köyü mevkiinde frenleri boşaldı. Freni boşalan minibüs keskin virajda devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs, ağaca çarparak durabildi. 19 kişinin bulunduğu araçta 14 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 14 kişi şehirdeki hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazada 4 kişi ise yara almadan kurtuldu.
Kaza anlarını anlatan bir yolcu ise, "Biz araçtaydık. Zonguldak Ereğli'den geliyoruz Kartalkaya'ya gittik. Virajı alırken frenler boşaldı dediler. Sonra zaten takla atıp ağaca çarptık. Benim bacağım acıyor. Başka bir şeyim yok" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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