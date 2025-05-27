Kartepe Belediyesi\'nden 7/24 Zabıta Denetimi Başlatıldı

Kartepe Belediyesi, ilçede artan inşaat faaliyetlerine karşı 7 gün 24 saat esasına dayalı zabıta denetimi başlattı. Zabıta ekipleri, inşaat alanlarında mevzuata aykırı durumlara müdahale ederek, eksiklik tespit edilen firmalara cezai işlem uyguluyor.

Kartepe Belediyesi zabıta ekipleri, inşaat sahalarında denetime başladı. Zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız başlanan projelere anında müdahale ediliyor. Ayrıca sahada bulunması zorunlu olan proje ve ruhsat bilgilerini içeren tabelaların yerinde olup olmadığı denetleniyor. İnşaat çevresinin güvenlik önlemleriyle çevrilip çevrilmediği, kaldırım ve yolların işgal edilip edilmediği tek tek kontrol ediliyor. Malzeme yığıntısı, çevre kirliliği veya kamuya zarar tespit edilmesi durumunda firma yetkililerine süre veriliyor. Süresi dolan ve eksiklikleri gidermeyen firmalara kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesiliyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçemizde yapılan inşaat çalışmalarının artmasıyla biz de denetimlerimizi arttırdık. Hem can güvenliği açısından hem de kent estetiği açısından bütün inşaatları titizlikle denetliyoruz. İlçemizi korumak ve daha da güzelleştirmek için bütün ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Kartepe Belediyesi, inşaat alanlarında kamu düzeni, çevre temizliği ve vatandaş güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - KOCAELİ