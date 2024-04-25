Kartepe'de alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartepe'de alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı

Kartepe\'de alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ukrayna'dan gelen bir sürücü, park halindeki bir tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

25.04.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine Ukrayna'dan tırla gelen yabancı uyruklu sürücü, park halindeki başka tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü 2.39 promil alkollü çıktı.

Kaza, Kartepe ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Beşinci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücü S.K., BC 3787 TB plakalı Mercedes marka tırıyla seyir halindeyken park halindeki 31 PAN 95 plakalı Mercedes marka tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki tırda da hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ukrayna uyruklu sürücü S.K'ye alkol testi yaptı. Yapılan teste sürücü alkollü çıkarken S.K'ye 6 bin 439 TL ceza kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Tutulan tutanak sonrasında tır gümrük otoparkına çekildi.

Kazayı gören Mustafa Tezmen, "Seyir halindeki tır duran araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar sallandı. Kapıda menteşelerde hasar meydana geldi" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Ukrayna, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Yarışı Kızışıyor İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Yarışı Kızışıyor
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement