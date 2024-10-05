Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobili sprey ile boyayan çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşlarındaki çocuk, eline aldığı sprey boya ile park halindeki otomobili boyayarak olay yerinden kaçtı. Arabasını o halde gören araç sahibi, olayı gerçekleştiren çocuğu yakalayarak, özür dilemesi üzerine affetti. Çocuğun aracı boyadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartepe'de Çocuk Arabayı Boyadı - Son Dakika
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