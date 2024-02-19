Kartepe'de Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu İş Yerinin Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kartepe'de Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu İş Yerinin Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti

Kartepe\'de Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu İş Yerinin Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinin gece bekçisi olan Mehmet Cüce, mesai bitiminde eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Cüce, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları da ortaya çıktı. Cüce'nin cenazesi, Başaran Cami'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

19.02.2024 14:06  Güncelleme: 14:06
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mesai bitimin ardından eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarptığı iş yerinin gece bekçisi, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 13 Şubat Salı günü Kartepe Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mehmet Cüce'ye (64), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Mehmet Cüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Cüce'nin, mesai bitiminin ardından işten çıktığı ve evine gitmek üzereyken kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Mehmet Cüce, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Cüce'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kartepe ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki Başaran Cami'ye getirildi. Kılınan namazının ardından Cüce'nin cenazesi toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kartepe'de Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu İş Yerinin Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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