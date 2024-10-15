Kalıp sökerken düşen işçi yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kalıp söktüğü sırada iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı.
Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçi M.Y., kalıp söktüğü sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartepe'de İnşaat İşçisi Iskeleden Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?