Tarihi geçmiş ürünler raflardan toplandı

06.01.2026 09:37  Güncelleme: 09:42
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliği ve fiyat etiketi kontrolleri gerçekleştirerek tarihi geçmiş ürünleri toplayıp imha edilmek üzere muhafaza altına aldı. Fiyat etiketleri arasında uyumsuzluk tespit edilen işletmelere ise tutanak tutuldu.

Kartepe'de zabıta ekiplerince marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026'nın ilk denetimleri kapsamında zincir marketler ve yerel işletmelerde gıda güvenliği ve fiyat etiketi kontrolü yaptı. Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalarda, raflarda unutulan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen süt ürünleri ile paketli gıdalara el konuldu. Toplanan ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Fiyat etiketleri tek tek incelendi

Ekipler, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Yapılan kontrollerde; raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluk bulunduğu, fahiş fiyat uygulandığı veya mevzuata aykırı hareket edildiği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Usulsüzlükler, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.

Denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşları alışveriş yaparken son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa

