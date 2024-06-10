Kartepe'de servis otobüsü ile tır çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı - Son Dakika
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Kartepe'de servis otobüsü ile tır çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, işçi taşıyan bir servis otobüsü ile damperli bir tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 09:55
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçi taşıyan servis otobüsünün damperli tır ile kafa kafaya çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ketenciler mevkisinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı Otokar marka servis ile H.Y. hakimiyetindeki 34 TY 0867 plakalı damperli kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüs şoförü M.D. ve 26 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve trafik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkılan şoför M.D., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de servis otobüsü ile tır çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı - Son Dakika

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