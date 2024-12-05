Kartepe'de Tır Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Kartepe'de Tır Kazası: İki Yaralı

Kartepe\'de Tır Kazası: İki Yaralı

Kocaeli Kartepe'de kontrolden çıkan tır ağaçlık alana uçtu, 2 kişi yaralandı.

05.12.2024 17:18
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak 60 metre sürünlendi. Ağaçlık alana uçan tırdaki 2 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Ankara istikameti Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 54 KD 470 plakalı, Mercedes marka tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 60 metre sürüklenen tırda sürücü koltuğunda oturan M.R.Ö ve yolcu R.Ö yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Tır Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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