Kaş\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına orman ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. Yangın yaklaşık 3,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, 2,8 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA