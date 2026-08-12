Kaş'ta Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Muarkürü mevkisindeki makilik alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaş'ta Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?