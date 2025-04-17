"Kasa" olarak anılan Fatih Keleş'in ofisinden deste deste para çıktı - Son Dakika
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"Kasa" olarak anılan Fatih Keleş'in ofisinden deste deste para çıktı

"Kasa" olarak anılan Fatih Keleş\'in ofisinden deste deste para çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen rüşvet ve terör soruşturması kapsamında yeni iddialar ve görüntüler ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olarak anılan Fatih Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz paralar ele geçirildi.

17.04.2025 15:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen rüşvet ve terör soruşturması kapsamında yeni iddialar ve görüntüler ortaya çıktı.

İBB Spor Kulübü Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz paralar ele geçirildi.

Sabah'ın haberine göre, başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada 2022 yılının Mart ve Aralık ayında İBB'nin Birtam İnşaat'a imalatlarını tamamladığı ve kontrolleri yapıldığı halde 73 milyon TL'yi ödemediği öğrenildi. İBB Giderler Müdürlüğü ile defalarca yapılan görüşmelerden de olumsuz yanıt alan Birtam İnşaat'a faaliyetler durma noktasına gelirken, 2023 yılı Eylül ayında Birtam İnşaat yetkilileri Bakırköy Ek Hizmet Binası'na davet edildi.

"150 BİN DOLAR TESLİM EDİLDİ" İDDİASI

Birtam İnşaat ile yapılan görüşmeye Fatih Keleş de katıldı. Keleş'i görüşmede firma yetkililerine rüşvet vermeleri karşılığında kendilerine hak ediş ödemelerini yapılabileceklerini söylediği öne sürüldü. İddiaya göre; Birtam İnşaat yetkilileri hak ediş ödemesini alabilmek için Fatih Keleş'e Florya'da 150 bin dolar teslim etti. Buna karşılık İBB Birtam İnşaat'a 53 milyon TL hak ediş ödemesi gerçekleştirdi. Birtam İnşaat, Fatih Keleş'e parayı teslim etmeden önce İstanbul'da yer alan Mor dövize götürerek parayı dolara çevirdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda 5 milyon TL ele geçirildi. Paranın iş adamlarından döviz cinsi rüşvet olarak edinildiği, bir döviz bürosunda Türk lirasına çevrilerek Keleş'in ofisinde muhafaza altına alındığı öne sürüldü.

FATİH KELEŞ KİMDİR?

İBB Başkanı İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında parayı getiren örgüt yönetici olarak suçlanıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in ofisinden deste deste para çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hasan Kılıç:
    128 milyar Dolar rın peşine düşmüyor lar 150 bin dolar rın sözünü yapiyolar 83 118 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    hee bu kadar olaylar var adam paralarını kasada bırakacak ???? Bu anca a haber izleyenler inanır 59 92 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    herşey çok güzel 16 milyon için çaliyorum devam keeee 93 41 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    560 milyar TL nerde hırsızlar 76 29 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    kasaya beş milyon koysan iki çuval para oluyor.bir araba 7.8 milyon.bu akp trolleri neyin kafasını yaşıyor 31 60 Yanıtla
  • Szka788304:
    hala 128 yazan cahiller var merkez bankası kayıtsız işlem yapılacak yer değil ki kasada para yok diyenler ile 128 milyar dolar buhar oldu diyenler aynı kişiler milli yalancımız gitti yalanlarını araştırmadan savunanlar kaldı kaç defa açıklandı savunduğu kişi halkın parası ile bir uçak dolusu insanla mekan tuttu yediler içtiler geldiler hala savunuyor 60 20 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Adam.diyor.butce 4yuz kusur.yolsuzluk 560 gizli tanıkmış o da diyor hic maas odemese masraf yapmasa 23 9 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    çamur at izi kalsın yalan dolan neymiş bu istanbul be. 6 20 Yanıtla
  • Bülent Yagan:
    kutu içinde para bulup sayma makinasıyla baskına giden fetöcü polislere inanan kitle bunlara inanmıyor nasıl kitler sen kitle parayı çalanı parası çalınan savunuyor 21 4 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Ye kurkum ye 2 0 Yanıtla
  • mahmut:
    ayakkabı kutusundaysa kesin kumpastır 0 0 Yanıtla
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