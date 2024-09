3.Sayfa

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çalıştığı iş yerinde kasada bulunan paraları beze sararak çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir çiğköfte dükkanda çalışan işçi eline temizlik bezini alarak kasayı sildiği esnada poşet içerisindeki parayı aldı. Durumu fark eden dükkan sahibi çalışandan şikayetçi olurken olay an be an güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA