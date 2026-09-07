Kasımpaşa Sütlüce Tüneli'nde elektrik panosundan çıkan yangın dikey bahçelere sıçradı - Son Dakika
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Kasımpaşa Sütlüce Tüneli'nde elektrik panosundan çıkan yangın dikey bahçelere sıçradı

Kasımpaşa Sütlüce Tüneli\'nde elektrik panosundan çıkan yangın dikey bahçelere sıçradı
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Kasımpaşa Sütlüce Tüneli yanındaki elektrik panosunda çıkan yangın, duvarlardaki dikey bahçelere sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle Sütlüce-Kulaksız yolu trafiğe kapatıldı ve bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kasımpaşa Sütlüce Tüneli yanında yer alan elektrik panosunda çıkan yangın, tünelin duvarlarında asılı dikey bahçelere sıçradı. Alevli şekilde yanan bahçeler paniğe neden oldu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Sütlüce Tüneli'nin yanında yer alan bir elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken yangın, tünelin duvarlarında peyzaj amaçlı yer alan dikey bahçelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın hızla söndürülürken Sütlüce-Kulaksız yolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam etti. Öte yandan, olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, 3. Sayfa, İtfaiye, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasımpaşa Sütlüce Tüneli'nde elektrik panosundan çıkan yangın dikey bahçelere sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa Sütlüce Tüneli'nde elektrik panosundan çıkan yangın dikey bahçelere sıçradı - Son Dakika
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