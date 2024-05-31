Kasiyer Merve cinayetinde mahkeme heyeti keşif yapılmasını istedi - Son Dakika
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Kasiyer Merve cinayetinde mahkeme heyeti keşif yapılmasını istedi

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Denizli'de kasiyer Merve Acar'ın öldürüldüğü market baskını olayının davasında mahkeme başkanı olay yerinde keşif yapılmasını isteyerek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Tutuklu sanıkların hepsinin talepleri reddedilerek, tutukluluk halleri devam etti. Mahkeme heyeti, olay yerinde tutuklu tüm sanıkların katılımıyla keşif yapılması kararı aldı ve duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

31.05.2024 12:54
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Kasiyer Merve cinayetinde mahkeme heyeti keşif yapılmasını istedi

DENİZLİ - Denizli'de kasiyer Merve Acar'ın öldürüldüğü market baskını olayının davasında mahkeme başkanı olay yerinde keşif yapılmasını isteyerek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf S. ve arkadaşları Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. ile kuzeni tutuksuz sanık Hasan S. hazır bulundu. Sanık Buse K. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Kadın Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaaya ilişkin savunması istenen sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini beyan ederek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları mütalaayı inceleme imkanlarının olmadığını belirterek ek süre ve tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak sanıkların tahliyelerini talep etti

Olayda hayatını kaybeden Merve Acar'ın ailesinin avukatı olan Avukat Melike İlkgül Yurttürk ise ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti daha önce reddettiği keşif talebine karar verdi

Kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların hepsinin taleplerini ret ederek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk duruşmada kasiyer Merve Acar'ın ailesinin avukatı Melike İlkgül Yurttürk mahkemeden keşif talebinde bulunmuş ancak bu talep reddedilmişti. Mahkeme heyeti bugün görülen duruşmada, olay yerinde tutuklu tüm sanıkların katılımıyla yüksek güvenlik önlemleri altında keşif kararı alarak, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi. Keşifte tüm sanıkların olay anındaki konumlarının değerlendirileceği kaydedildi.

Olayın geçmişi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi'nde 20 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda arkadaşlarıyla markete gelen Yusuf S., pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Merve Acar ile kuzeni Hasan S.'ye yaralamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Acar burada hayatını kaybetmişti. Markete sığınan kuzenini öldürmek amacıyla pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Acar'ın ölümüne sebep olan Yusuf S., kuzeni Hasan S. ile 6 arkadaşı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İHA

Denizli, Eylül, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kasiyer Merve cinayetinde mahkeme heyeti keşif yapılmasını istedi - Son Dakika

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