Kasklı Hırsız, Motosikleti Çaldı

Küçükçekmece'de kaskla kamufle olmaya çalışan hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kaskla yüzünü gizleyen hırsızın, park halindeki motosikleti çaldı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay Küçükçekmece'de 9 Mart'ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet çalındı. Şikayet üzerine inceleme başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Ardından hırsızın kimliğini belirlendi. Şüpheli E.D. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlenirken, çalınan motosiklette bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.D.,sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yanda hırsızlık anı kameraya yansıdı. Görüntülerde başındaki kaskla yüzünü gizleyen hırsızın, bir süre uğraştıktan sonra motosikleti çalıp kaçtığı görüldü.