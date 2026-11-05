Kastamonu Cide\'de dere debisi yükselince köy yolu çöktü, ulaşıma kapatıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde derenin debisinin yükselmesi sebebiyle çöken köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Derebucağı, Gökçeler, Çukurçal, Menük ve Öveçler köylerine ulaşım sağlanan yol, derenin debisinin yükselmesi sebebiyle çöktü. Yol, ekipler tarafından geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Vatandaşların alternatif yol üzerinden köylere ulaşım sağlayabileceği belirtildi.