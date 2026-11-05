Kastamonu Cide\'de dere debisi yükselince köy yolu çöktü, ulaşıma kapatıldı

Kastamonu Cide'de dere debisi yükselince köy yolu çöktü, ulaşıma kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesinde dere debisinin yükselmesiyle Derebucağı, Gökçeler, Çukurçal, Menük ve Öveçler köylerine giden köy yolu çöktü. Ekipler yolu geçici olarak ulaşıma kapatırken, köylere alternatif güzergahtan ulaşılabileceği bildirildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde derenin debisinin yükselmesi sebebiyle çöken köy yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Derebucağı, Gökçeler, Çukurçal, Menük ve Öveçler köylerine ulaşım sağlanan yol, derenin debisinin yükselmesi sebebiyle çöktü. Yol, ekipler tarafından geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Vatandaşların alternatif yol üzerinden köylere ulaşım sağlayabileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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