Kastamonu Cide\'de panelvanda çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki panelvan araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kullanıldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesi Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide istikametinde seyir halinde olan bir panelvan aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.