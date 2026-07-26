Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışlar sonucu Devrekani Çayı taştı. Selin geliş anı cep telefonuyla kaydedilirken, 150'den fazla iş yeri ve ev su altında kaldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışların ardından Devrekani Çayı'nın taşması sonucu sel meydana geldi. Selin geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu'da cuma günü başlayan kuvvetli sağanak yağışlar etkili oldu. Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar taşkınlara neden oldu. Metrekareye 220 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Cide ve Doğanyurt ilçelerinde 150'den fazla iş yeri, ev ve depoyu su basarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.

Cide'de büyük hasara yol açan selin geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cide ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı üzerinde bulunan köprülerin taşkına yol açmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Cide Belediyesi ekiplerince ayaklarının temizlendiği görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Cide ilçe merkezinde sele neden olan taşkın da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşkınların ardından ekiplerin su tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Hava Durumu, Doğal Afet, Kastamonu, Devrekani, 3. Sayfa, Yaşam, Cide, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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