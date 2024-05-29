Kastamonu'da 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu\'da 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.05.2024 11:55
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Kastamonu'da 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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