Kastamonu'da 24 Gözaltı: Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

KASTAMONU - Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu merkezli İstanbul ve Sinop ilinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.