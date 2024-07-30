Kastamonu\'da 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Kastamonu'da 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kastamonu'da aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve izinsiz kenevir ekimi" suçundan hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., ekiplerin çalışması neticesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU