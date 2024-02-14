Kastamonu'da 8 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da 8 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu\'da 8 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen hükümlü, bir ikamette yakalandı ve ruhsatsız bir tabanca ile fişek ele geçirildi. Hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

14.02.2024 13:35  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 6 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli hükümlü, İhsangazi ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edildi. İkamette yapılan aramada şahıs yakalanırken 1 adet kapak kısmı olmayan ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İhsangazi, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 8 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 14:57:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 8 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement