Kastamonu'da Aranan 108 Kişi Yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından Mayıs ayında yapılan çalışmalar neticesinde hakkında arama kaydı bulunan 108 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde aranma kaydı bulunan 108 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan hapis cezası bulunan 76 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU