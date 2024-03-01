Kastamonu'da Babaanne Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Babaanne Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı

Kastamonu\'da Babaanne Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda ağır yaralanan babaanne hastanede hayatını kaybetti, torunun tedavisi devam ediyor. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

01.03.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 37 AAL 201 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.G. isimli kadın ile torunu A.Ç.G.'ye çarptı. Metrelerce savrulan babaanne ve torunu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan babaanne ve torunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen A.Ç.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Sürücü Y.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada, babaanne ve torunun yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın ve torunu metrelerce savruluyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Babaanne Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sedat ÇRBC: Haberin başlığını değiştirebilirsiniz. Hayatını kaybeden yok 0 0 Yanıtla

22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 23:04:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Babaanne Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement