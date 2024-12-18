Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Cide ilçesi Kuşçu köyü Gül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DR 1602 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken beton mikserinde maddi hasar meydana geldi.
Beton yüklü olduğu öğrenilen mikserin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Beton Mikserinin Devrilmesi - Son Dakika
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