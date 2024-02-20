Kastamonu\'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Kastamonu'da bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Hacıbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan Nuri K.'ya ait müstakil bir evin çatısında bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken çatıda ise maddi hasarlar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU