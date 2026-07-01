Kastamonu\'da buğday tarlası alev alev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında, çiftçinin bir yıllık emeği alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde buğday ekili bir tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yangında yaklaşık 5 dönümlük buğday ekili tarım alanı zarar gördü. - KASTAMONU