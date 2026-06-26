Kastamonu\'da cinayet davasında ceza yağmuru

Kastamonu'da aracında silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen vatandaşla ilgili görülen davada, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından tekrar yargılanan sanıklara ceza yağdı.

Olay, 10 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından Ümit Yılmaz aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Yıılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Aykut S., Ömer Ü., Burak Ç. ve Adnan K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Aykut S. ve Ömer Ü. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında "kasten öldürme", "konut dokunulmazlığının ihlali", "gece vakti silahla yağma" suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar sonrası dosya, istinaf mahkemesine gitti. Yüksek mahkeme cezaların eksik verildiği gerekçesiyle kararı bozdu.

Bunun üzerine Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Aykut S. ile Ömer Ü., tutuksuz yargılanan Burak K. hazır bulundu.

"Ben, bu insanı öldürmek istemedim"

Duruşmada kendisini savunan Aykut S. ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben, bu insanı öldürmek istemedim, o gece arabada istenmeyen bir kazadan dolayı ben bu cezayı en ağır şekilde ödüyorum. Öldürmek istesem ilk gittiğimizde evinde öldürürdüm. Adnan, Ümit Yılmaz'ı bizim söylememiz ile hastaneye götürdü. Ayrıca Ömer'i ben yardım etsin diye çağırmadım. Ömer, Ümit'i yakınlarına uyuşturucu sattığı için arıyordu. Burak bana haber edince ben de Ömer'e haber ettim, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi.

"Aykut ile Ümit arasındaki uyuşturucu muhabbetinden hiçbir alakam yok"

Tutuklu sanık Ömer Ü. ise, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Benim Allah katında vicdanım rahat. Benim bu olayla bir alakam yoktur. Her ne kadar iddianame ve mütalaada Aykut'un uyuşturucu işinde benim de olduğum söylense de benim, Aykut ile Ümit arasındaki uyuşturucu muhabbetinden hiçbir alakam yoktur. Aksine ben, uyuşturucuya karşı birisiyim, bozma öncesinde dinlenen Adnan'ın beyanlarına bakıldığında benim uyuşturucuya karşı savaş açtığımı, ondan para istemediğimi, hatta ifadesinin sonunda uyuşturucu kullanma ve satmayla alakalı onlara laf ettiğimi söylemektedir" diye konuştu.

"İyi niyetimin kurbanı oldum"

Tutuksuz yargılanan Burak Ç. de, "Üzerime atılan suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Aykut beni aradığında ve yanına gittiğimde bu olayların hiçbirisini bilmiyordum. Çünkü Aykut'un Ümit ile arası çok iyiydi. Ümit'in arabası iki günde bir Aykut'a ait yıkamacıda yıkanırdı, ben de bir sorun olduğunu düşünmedim. Arabam olduğu için iyi niyetimin kurbanı oldum, olmamam gereken yerde ve zamanda oldum, suçsuzum ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Maktul Ümit Yılmaz'ın annesi M.Y. de mütalaa doğrultusunda sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Avukat savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra sanıklar hakkında karar verdi. Sanıklardan Aykut S., "kasten öldürme" suçundan cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "ateşli silah yasasına muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay, "iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma" suçundan 12 yıl, "nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 4 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ömer Ü.'ye ise "kastan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma" suçundan 12 yıl, "nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanık Burak K. da "iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma" suçundan 10 yıl, "nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasıyla birlikte Burak K.'nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda tutuklanan Burak K., Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, istinaf mahkemesi tarafından bozulan kararda ise mahkeme heyeti Aykut S.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, 'ateşli silah yasasına muhalefet' suçundan 1 yıl 6 ay, 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçundan 12 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ömer Ü.'ye ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıl, 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçundan 12 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Burak K.'yi 'iştirak halinde silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle iyi hal uygulanarak 5 yıl, 'nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. - KASTAMONU