Kastamonu\'da damatlarını mezarda silahla vurarak öldüren baba ve oğlu tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı

Kastamonu'da damatlarını mezarda silahla vurarak öldüren baba ve oğlu tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ocak Perşembe günü gece saatlerinde Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D., kayınbiraderi İ.D., kayınvalidesi H.D., eşi N.B. ve ailenin yakını C.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen Tolga Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D. ile kayınbiraderi İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Benderlioğlu'nun eşi N.B. ile kayınvalidesi H.D. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ailenin yakını olan C.Ç. ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU