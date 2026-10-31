Kastamonu'da denetimlerde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da denetimlerde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap ele geçirildi

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Kastamonu\'da denetimlerde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap ele geçirildi
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Kastamonu\'da denetimlerde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap ele geçirildi
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Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde 0,55 gram kokain ile 24 sentetik hap ele geçirildi. Uygulamalarda 837 kişinin kimlik sorgusu yapılırken 739 araç kontrol edildi; 33 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 0,55 gram kokain ve 24 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması il genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 837 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, yapılan aramalarda 0,55 gram kokain ve 24 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca 739 araç kontrol edildi. 33 araç ve sürücüsüne gerekli işlemler yapılırken, 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da denetimlerde 0,55 gram kokain ve 24 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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