Kastamonu'da otomobili ile drift atan şahsa para cezası ve trafik cezası - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobili ile drift atan şahsa para cezası ve trafik cezası

Kastamonu\'da otomobili ile drift atan şahsa para cezası ve trafik cezası

Kastamonu'da otomobili ile drift atıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahsa 45 bin 900 TL para cezası kesildi, aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

25.04.2024 10:11
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Kastamonu'da otomobili ile drift atıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahsa 45 bin 900 TL para cezası kesildi, aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi'nde otomobili ile drift atan S.C.A. isimli şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 22 Nisan'da kaydedilen görüntüler için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde sürücünün kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde S.C.A.'nın sürücü belgesi olmadığı ve aracına zorunlu trafik sigortası yaptırmadığı belirlendi. Ekipler tarafından şahsa toplam 45 bin 900 TL para cezası kesildi. Şahsın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü trafikte yaptığım tehlikeli hareketler sebebiyle gerekli adli işlemlerin yapılması için Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Kastamonu, trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da otomobili ile drift atan şahsa para cezası ve trafik cezası - Son Dakika

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