Kastamonu\'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun şarampole devrilmesi neticesinde sürücü yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu- Sinop karayolu Kıvrım Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 55 AKG 388 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU