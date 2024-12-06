Kastamonu'da Hırsızlığa 3 Yıl Ceza - Son Dakika
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Kastamonu'da Hırsızlığa 3 Yıl Ceza

Alışveriş merkezinde çalışan iki kişi, izinsiz telefon satışından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06.12.2024 13:22
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Kastamonu'da bir alışveriş merkezindeki mağazada çalışan iki kişi, iş yerinden izinsiz aldıkları telefonları farklı kişilere sattıkları gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldı.

Olay, bu yıl Nisan ayında Kastamonu il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezindeki mağazadan telefonların kaybolduğu fark edildi. Mağaza yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra çalışanlar İ.C.S. ve Ç.E.'yi şüpheli olarak belirledi. Şikayet üzerine İ.C.S. ve Ç.E. hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, iş yerinde veya eklentilerinde yağma" suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan İ.C.S. ve Ç.E., mahkemede yaptıkları savunmada suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu. Sanıklar, mahkemede şu ifadeleri kullandı: "Biz bir şey almadık, cep telefonu çalmadık. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Suçsuz olmamıza rağmen iş yerinin zararını da giderdik. Beraatımızı talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarını da dinledikten sonra kararını açıkladı. Sanıklar İ.C.S. ve Ç.E., yağma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 3 yıla indirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Hırsızlığa 3 Yıl Ceza - Son Dakika

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