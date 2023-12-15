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Kastamonu'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da bir iş yerinin önüne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişinin ölümüne sebep olan 3 şüpheli, tutuklandı. Saldırı sonucu ağır yaralanan iş yeri sahibi hastanede hayatını kaybetti.

15.12.2023 - 18:05,  Güncelleme: 18:06
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- Kastamonu'daki cinayetin 3 zanlısı tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da iş yerini kurşunlayarak bir kişinin ölümüne sebebiyet veren 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde il merkezi İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Mustafa Tırpan'a ait iş yerinin önüne siyah bir araçla gelen şahıslar, silahla defalarca Tırpan'a ait iş yerine ateş etti. Yaşanan olay sırasında iş yerinde bulunan Hasan Mustafa Tırpan, kurşunların vücuduna isabet etmesi sebebiyle ağır yaralandı. Yaralanan Tırpan, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ise olay yerine geldiği araç ile kaçtı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve araştırmalar neticesinde kaçan şahısları suç aletiyle birlikte saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen A.C.G., A.K. ve F.A. isimli üç şahıs, tutuklandı.

Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Mustafa Tırpan, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde aile mezarlığında toprağa verildi.

Kastamonu\'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA
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Kastamonu, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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