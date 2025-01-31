Kastamonu\'da Kaçak Kazı Operasyonu

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrekani ve Seydiler ilçelerinde kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Devrekani ilçesinde M.C. ve U.D. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. İzinsiz kazı yaptıkları arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi. Seydiler ilçesinde H.H., İ.Ç. ve F.D. isimli şahıslar da izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. İzinsiz kazı yaptıkları arazide yapılan aramada muhtelif kazı malzemeleri, ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU