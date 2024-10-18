Kastamonu\'da Kaçakçılığa Operasyon

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Kastamonu'da emniyet güçlerince yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda kaçak malzemeler ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığa yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda 15 adet kaçak olduğu değerlendirilen kaynak makinesi, 45 adet kablo, 15 adet alüminyum folyo içerisinde kaynak teli, 15 adet kaynak siperliği, 15 adet kaynak camı, 15 adet kaynak temizleme fırçası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU