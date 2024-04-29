Kastamonu Merkezli Operasyonda 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu Merkezli Operasyonda 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kastamonu Merkezli Operasyonda 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suç işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski hakim, il özel idaresi genel sekreteri ve iş adamları da bulunuyor.

29.04.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suç işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski hakim ve il özel idaresi genel sekreteri ile iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 32 şahsın kimlikleri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 32 şahsın yakalanmasına yönelik Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 32 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Farklı illerde gözaltına alınan şahıslar, Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu'da emniyetteki işlemlerini tamamlanan ve ifadesi alınan 8 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında özel idare çalışanlarının yanı sıra, eski hakim A.M. ile Kastamonu İl Özel İdaresi eski genel sekreteri T.Z.K. ve Kastamonu'nun önde gelen iş adamlarının da olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Operasyon, Hakim, Dolandırıcılık, Adliye, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Merkezli Operasyonda 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:16 Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
08:45 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu Çok sayıda ölü var Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:30 Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu Sezonu kapatan kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024’te forma giyebilecek mi Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu! Sezonu kapatan kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?
10:30 Dolar, euro ne kadar İşte döviz kurlarında son durum Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kurlarında son durum
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
10:02 5 ilde rüşvet operasyonu Çok sayıda gözaltı var 5 ilde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
09:48 Real Madrid’i sallayan Arda Güler’den olay itiraf: Modric bana abi diyor Real Madrid'i sallayan Arda Güler'den olay itiraf: Modric bana abi diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 10:53:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Merkezli Operasyonda 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement