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Kastamonu'da kar küreme greyderi yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da kar küreme greyderi yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yolda küreme çalışması yapan greyder, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu\'da kar küreme greyderi yangında kullanılamaz hale geldi
24.12.2023 - 20:08,
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yolda küreme çalışması yapan greyder, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesi Kapaklı köyü mevkilerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu yolda küreme çalışması yapan greyderde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, greyderi durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken iş makinesi kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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