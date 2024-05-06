Kastamonu'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Kastamonu'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri

Kastamonu\'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri

Kastamonu'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar trafik kuralları ile ilgili uygulamalı olarak bilgilendirildi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı. Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden ve diğer yetkililer katıldı.

06.05.2024 14:22
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Kastamonu'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar trafik kuralları ile ilgili uygulamalı olarak bilgilendirilirken, trafike ekipleri tarafından yapılan denetimde ise vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı.

Kastamonu'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla, program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurum müdürleri ve STK temsilcileri de katıldı. Programda trafik ekipleri tarafından çocuklara uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı. Meydanın yanında bulunan caddede ise sürücülere yönelik denetim düzenlendi. Denetimde Vali Dallı ve beraberindekiler sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak hediyeler ve bilgilendirici el ilanları dağıtıldı.

"İnsan hataları en aza insin ve kayıpları inşallah yaşamayalım"

Programda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Trafik Haftamızın başlangıcı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde bir takım etkinliklerle kutlayacağız. Bizim bu haftada beklendimiz, çocuklarımızı, gençlerimizi trafik konusunda bilinçlendirmek. Bugün de bu amaçla çocuklarımızla bir araya geldik. Onlara trafikle ilgili bir takım uygulamalar yaptıracağız. Bizim hem Emniyet Müdürlüğümüz hem Jandarma Komutanlığımız yıl boyunca trafik eğitimi konusunda faaliyet içerisindeler. Bunu da sürekli olarak paylaşıyoruz. Diliyoruz ki yeni nesiller bizlerden çok daha duyarlı davranılar. Çünkü trafikte kaybettiğimiz canların, ortaya çıkan zararların bir numaralı sebebi insan hataları. Yollarımız, altyapımız son derece iyi noktaya gelmiş olmasına rağmen, hala insan hataları sebebiyle can kayıplarımız devam ediyor. Yaptığımız eğitimler sayesinde umuyoruz ki bu insan hataları en aza insin ve kayıpları inşallah yaşamayalım" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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