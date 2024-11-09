Kastamonu'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Kastamonu\'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Hanönü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracının şarampole devrilmesi sonucunda yaralandı.

09.11.2024 13:54
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde aracını mıcıra kaptıran sürücü, şarampole devrilen aracında yaralandı.

Kaza, Hanönü- Boyabat kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 06 VTB 08 plakalı Seat marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı ve takla attı. Şarampole devrilen araç, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ve trafik ekipleri, kaza alanında güvenlik tedbiri aldıktan sonra aracı bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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