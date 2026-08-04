Kastamonu'da Maskeli Saldırı - Son Dakika
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Kastamonu'da Maskeli Saldırı

Kastamonu\'da Maskeli Saldırı
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Kastamonu'da kooperatifin pencereleri maskeli bir saldırgan tarafından kırıldı, polis soruşturma başlattı.

Kastamonu'da gece saatlerinde kooperatifin bahçesine giren maskeli saldırgan, elindeki beyzbol sopasıyla pencerenin camlarını kırdıktan sonra kaçtı. Beyzbollu maskeli saldırgan o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kastamonu-Ankara kara yolu üzerinde Budamış Mahallesi'nde bulunan S.S. Yiğit Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi'nin kimliği belirsiz bir kişi tarafından pencereleri kırıldı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Kooperatif Başkanı Şükrü Kaybandıoğlu, kooperatif pencerelerinin camlarını kırılmış vaziyette bulundu. Bunun üzerine Kaybandıoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Öte yandan, olaya dair iş yerinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli ve yüzünü kapattığı görülen saldırganın, elindeki beyzbol sopasıyla kooperatifin pencerelerinin camlarını kırdığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

S.S. Yiğit Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Şükrü Kaybandıoğlu, "Sabah iş yerimize geldiğimizde camları kırık olarak gördük. Camlarda taş ya da herhangi bir şekilde hırsızlık emaresi yok. Soruşturma devam ediyor. Şikayetçiyiz. En kısa sürede faillerin bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Maskeli Saldırı - Son Dakika

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