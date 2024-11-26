Kastamonu\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsangazi ilçesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 37 DN 611 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 55 AGE 132 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil ve motosikletin sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.