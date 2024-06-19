Kastamonu'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

3.Sayfa

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde metrelerce taklalar atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu Hocahacip köyü yol ayrımında Gülbalar T. idaresindeki 37 ADB 053 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. Yaklaşık 30 metre taklalar atan otomobilde sürücü Gülbalar Türkmen (36) ile araçta yolcu olarak bulunan Berat G.T. (17), Bilal A.T. (11) ve Ceren B.K. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU