Kastamonu'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole uçarak metrelerce takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

19.06.2024 16:23
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde metrelerce taklalar atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu Hocahacip köyü yol ayrımında Gülbalar T. idaresindeki 37 ADB 053 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. Yaklaşık 30 metre taklalar atan otomobilde sürücü Gülbalar Türkmen (36) ile araçta yolcu olarak bulunan Berat G.T. (17), Bilal A.T. (11) ve Ceren B.K. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
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