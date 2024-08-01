Kastamonu'da Polis Memurunun Şehit Düştüğü Silahlı Saldırı Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Kastamonu'da Polis Memurunun Şehit Düştüğü Silahlı Saldırı Hakkında Açıklama

Kastamonu'da 1 polis memurunun şehit düştüğü, 1 polis memurunun yaralandığı olayla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cezaevi firarisi olan şahsın yakalanması için operasyon düzenlendiği ve bu sırada şahsın ateş açarak polis memurlarını vurduğu belirtildi.

01.08.2024 21:34
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Polis memurunun şehit düştüğü silahlı saldırı ile ilgili açıklama

KASTAMONU - Kastamonu'da 1 polis memurunun şehit düştüğü, 1 polis memurunun yaralandığı olayla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cezaevi firarisi olan şahsın yakalanması için operasyon düzenlendiği ve bu sırada şahsın ateş açarak polis memurlarını vurduğu belirtildi.

Olay, saat 9.30 sıralarında İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı ve firari olduğu öğrenilen İsmail Bayam adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu bilgisine ulaşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan, olayın yaşandığı binaya gitti. Polis memurlarını gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise operasyonu olay yerinden takip etti.

Polis ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alınan bir ihbar üzerine narkotik suçlardan cezaevi firarisi İ.B. adlı şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerimizce şahsın il merkezindeki ikamet adresine bugün saat 9.30 sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonda firari şahıs tarafından evden açılan ateş sonucu polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, yaralanan görevlilerimiz ivedilikle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef Polis Memuru Ahmet Şahan kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinde Özel Harekat ekiplerince yapılan operasyon sonucunda firari şahsın evde rehin tuttuğu annesi sağ olarak çıkartılmış, firari etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda hayatını kaybeden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailemize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Polis Memurunun Şehit Düştüğü Silahlı Saldırı Hakkında Açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Polis Memurunun Şehit Düştüğü Silahlı Saldırı Hakkında Açıklama - Son Dakika
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