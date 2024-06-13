Kastamonu'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da sosyal medya sitelerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran ve 62 adet suç kaydı bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, oto yedek parça ve oto lastik gibi ilanlarla toplamda 250 bin 660 TL dolandırdığı belirlendi. Şahsın üzerinde sahte Türk Silahlı Kuvvetleri ibareli personel tanıtım kartı ele geçirildi.

13.06.2024 18:06
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Kastamonu'da sosyal medya sitelerinden sahte ilanlarla vererek vatandaşları dolandıran ve 62 adet suç kaydı ile 22 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, sosyal Medya sitelerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran ve dolandırıcılık suçlarından 62 adet suç kaydı bulunan U.E. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ülke genelinde çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden oto yedek parça, oto lastik ve benzeri ilanları vererek malzemeleri satın almak isteyen vatandaşları toplam 250 bin 660 TL dolandırdığı tespit edilen şahsın İstanbul'da olduğu tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şİahsın yapılan üst aramasında üzerinde sahte Türk Silahlı Kuvvetleri ibareli personel tanıtım kartı ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs Kastamonu'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen U.E. adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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